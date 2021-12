Morta attrice Betty White, aveva 99 anni

Condividi l'articolo

E’ morta Betty White. L’attrice americana aveva 99 anni e avrebbe compiuto 100 anni il prossimo 17 gennaio. La White divenne famosa in tutto il mondo grazie a ruoli televisivi come quello di Sue Ann Nivens nella serie Mary Tyler Moore, andata in onda tra il 1973 e 1977e di Rose Nylund in Cuori senza età, trasmesso tra il 1985 e 1992. Dal 2010 al 2015 è stata fra le protagoniste della sit-com Hot in Cleveland, nella parte di Elka Ostrovsky. Ha ricevuto il suo primo Grammy a 90 anni nel 2012 oltre a numerose candidature ai Golden Globe.

—

Fonte originale: Leggi ora la fonte