Morta Barbara Walters, star del piccolo schermo Usa

(ANSA) – NEW YORK, 30 DIC – Barbara Walters, la star del

piccolo schermo Usa che è stata a lungo anchor di Abc, è morta

all’età di 93 anni. Lo riporta la stessa Abc. Walters è entrata

in Abc News nel 1976 ed è divenuta la prima donna anchor in un

programma di informazione serale.

Walters ha trascorso 50 anni di fronte alla telecamera, fino a

quando aveva 84 anni. Nella sua carriera, l’icona americana ha

intervistato le maggiori celebrità: alle sue domande hanno

risposto tutti i presidenti statunitensi da Richard Nixon a

Barack Obama, ma anche lo shah dell’Iran, Muammar Gheddafi e

Fidel Castro. La sua ascesa ha spianato la strada ad altre

anchor di successo. I suoi primi passi li ha compiuti alla Nbc,

poi nel 1976 è approdata ad Abc salendo alle cronache come ‘million dollar baby’ per il suo contratto di cinque anni da

cinque milioni di dollari. (ANSA).



