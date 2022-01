Morta la bambina precipitata dal quarto piano a Torino

Condividi l'articolo

(ANSA) – TORINO, 14 GEN – E’ morta la bambina di tre anni

che ieri sera, a Torino, è precipitata dal quarto piano di un

palazzo di via Milano. Arrivata al pronto soccorso dell’ospedale

infantile Regina Margherita in condizioni disperate, nella notte

i sanitari hanno tentato un delicato intervento neurologico, ma

la piccola non ha retto la grave trauma cranico riportato nella

caduta. Sull’incidente indaga la Squadra Mobile della Questura,

che ha ascoltato la madre, il convivente della donna e un vicino

di casa. Non è ancora chiaro se al momento dell’incidente la

bimba fosse sola in casa col convivente della madre o ci fosse

anche quest’ultima.

La bambina viveva con la mamma, italiana di 41 anni, nel

palazzo di via Milano, a pochi passi dal mercato di Porta

Palazzo. Il compagno della donna, un marocchino di 32 anni che

non è il padre della piccola, vive nell’appartamento accanto.

Gli investigatori stanno sentendo la coppia e altri testimoni

per capire con chi fosse la bimba al momento della caduta.

Cadendo aveva riportato un gravissimo trauma cranico, un trauma

toracico e lesioni ossee multiple. (ANSA).



