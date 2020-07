Morta l’attrice Kelly Preston, moglie di John Travolta

“Con il cuore pesante vi informo che la mia splendida moglie Kelly ha perso la lotta che ha combattuto per due anni contro il cancro al seno”. Con questo struggente messaggio sui social John Travolta ha annunciato la morte della moglie, l’attrice americana Kelly Preston.

La Preston, che ha recitato in film di successo come Jerry Maguire o Twins, aveva 57 anni. “L’amore e la vita di Kelly – scrive ancora l’attore – saranno sempre ricordati. Mi prenderò un po ‘di tempo per essere lì per i miei figli che hanno perso la madre, quindi perdonatemi in anticipo se non ci sentiremo per un un po’”.

