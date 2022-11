Morta nonna Rosetta di Casa Surace

Condividi l'articolo

(ANSA) – ROMA, 18 NOV – E’ morta nonna Rosetta, divenuta

famosa grazie al gruppo comico Casa Surace, oltre che negli

ultimi tempi per essere stata protagonista di diversi spot

pubblicitari. Aveva 89 anni.

A darne notizia sui social l’account di Casa Surace. “Addio

nonna – scrivono -. Ti chiamiamo nonna, perchè per tutti noi sei

stata veramente una nonna, oltre che la migliore amica. E oggi

ci fa sorridere tra le lacrime chi ci fa le condoglianze, come

fossimo tutti tuoi nipoti. Siamo sicuri che ora sei da qualche

parte a preparare un ragù che pippitierà per tutte le ore che

vorrai, e ti salutiamo con le ultime parole che hai detto per la

nostra grande famiglia: “Stattaccort”. Ci stiamo accorti,

tranquilla Ciao, nonna Rosetta”.

Nonna Rosetta era realmente la nonna di uno dei componenti

del gruppo, Beppe Polito, che la chiamò per caso per una gag.

Nata a San Giorgio a Cremano, viveva da tempo a Sala Consilina,

in provincia di Salerno, dove il gruppo comico ha la sede.

Moltissimi i messaggi di cordoglio sui social. (ANSA).



