Morta Taryn Power, l’annuncio di Romina: ‘Non potevo avere sorella migliore’

‘Taryn ha raggiunto i nostri genitori a casa sua nel Wisconsin circonadata dai suoi 4 figli e i suoi 4 nipoti dopo aver combattuto una battaglia di un anno e mezzo con la leucemia’: così Romina Power annuncia la morte della sorella su instagram.

‘Ci ha lasciato un essere luminoso, una madre amorevole, nonna eccezionale ed una sorella unica e speciale per il suo umorismo, la sua generosità e l’amore che aveva per gli animali e la natura. Non potevo avere una sorella migliore in questa vita!’

Il POST con il video

Le foto postate

Visualizza questo post su Instagram ??Taryn Un post condiviso da Romina Power (@rominaspower) in data: 27 Giu 2020 alle ore 12:57 PDT

Visualizza questo post su Instagram ??Taryn Un post condiviso da Romina Power (@rominaspower) in data: 27 Giu 2020 alle ore 1:05 PDT

—

