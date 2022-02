Morte insegnante dopo vaccino, indagato medico

Condividi l'articolo

(ANSA) – PALERMO, 04 FEB – La procura di Palermo ha fatto

notificare un avviso di garanzia per la morte dell’insegnante

Cinzia Pennino, la professoressa dell’istituto Don Bosco morta

il 28 marzo 2021, a 17 giorni dalla somministrazione della prima

dose del vaccino AstraZeneca. Il provvedimento è stato

notificato al medico vaccinatore Vincenzo Fazio che è indagato

per omicidio colposo e nelle prossime settimane sarà interrogato

dal pm Giorgia Spiri alla presenza del suo legale, l’avvocato

Dario Gallo.

Era stata la famiglia, assistita dai legali Raffaella Geraci

e Alessandro Palmigiano, a presentare una denuncia e chiedendo

di verificare l’eventuale esistenza di un nesso tra la morte

dell’insegnante e il vaccino. L’inchiesta è coordinata dal

procuratore aggiunto Ennio Petrigni e dal sostituto Giorgia

Spiri. Lo scorso anno era stata eseguita un’autopsia. I pm

avevano nominato la professoressa Antonietta Argo. La famiglia

Pennino ha dato incarico ai professori Paolo Procaccianti e

Lucio Di Mauro.

La professoressa si sarebbe presentata due volte alla Fiera

del Mediterraneo per fare il vaccino: il 7 e l’11 marzo, dopo

una seconda prenotazione. Dopo dieci giorni avrebbe iniziato ad

avere dolori addominali e vomito, ma non avrebbe collegato i

malori con il vaccino, visto il tempo trascorso. L’insegnante

era andata al pronto soccorso del Buccheri La Ferla. Una Tac “avrebbe fatto emergere – sostengono gli avvocati dei familiari

della donna – una trombosi addominale in atto”. La paziente era

stata così trasferita al reparto di Ematologia del Policlinico

ed era poi finita in terapia intensiva, dove è morta il 28

marzo. La Procura aveva subito aperto un fascicolo, per valutare

se la professoressa fosse stata assistita correttamente dai vari

medici. Come previsto poi da una circolare della Regione,

l’autopsia era stata affidata alla speciale task force,

coordinata dal professore Cristoforo Pomara, per verificare

eventuali connessioni tra decesso e vaccinazione. Un legame

questo che finora non è stato verificato scientificamente.

(ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte