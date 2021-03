MORTE RAOUL CASADEI. MORRONE (LEGA): TI RICORDEREMO PER SEMPRE

Forlì, 13 marzo. “Ciao Raoul, oggi la Romagna perde prematuramente un grande, indimenticabile uomo”. Si apre con queste parole commosse il messaggio postato su Facebook dal parlamentare Jacopo Morrone, segretario della Lega Romagna, per ricordare Raoul Casadei nel giorno della sua prematura scomparsa.

“#Romagnamia ha portato la nostra terra in giro per il mondo, facendo cantare, sognare e piangere migliaia di romagnoli orgogliosi della propria terra e delle proprie origini. È una perdita incolmabile per tutti noi. In questo momento di grande dolore ci stringiamo intorno alla tua grande famiglia. Ti ricorderemo per sempre”.

Lega Romagna