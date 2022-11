Morte Rossi: interrogato nel pomeriggio pm Nastasi

Condividi l'articolo

(ANSA) – GENOVA, 22 NOV – E’ andato avanti tutto il

pomeriggio l’interrogatorio del pm di Firenze Antonino Nastasi,

indagato insieme ad altri due colleghi per falso aggravato

nell’ambito dell’inchiesta genovese sulla morte di David Rossi.

Nastasi ha risposto alle domande degli aggiunti Francesco Pinto

e Vittorio Ranieri Miniati. L’ex capo comunicazione di Mps era

morto dopo essere precipitato dalla finestra del suo ufficio a

Siena il 6 marzo 2013. La settimana scorsa sono stati sentiti

Nicola Marini, procuratore facente funzione a Siena, e Aldo

Natalini, attualmente al Massimario di Roma, che all’epoca

condussero le indagini sulla morte del manager.

Le domande a cui hanno risposto i pm indagati riguardano la

mancata verbalizzazione della perquisizione, con annessa

ispezione informatica e sequestro, della stanza usata da Rossi.

In particolare, secondo l’accusa, i tre allora magistrati

senesi, nel verbale del 7 marzo, “omettevano di attestare che

nelle ore precedenti, e in particolare dalle 21,30 sino a circa

mezzanotte del giorno precedente, avevano già fatto ingresso

nella predetta stanza prima che la stessa venisse fotoripresa

dal personale della polizia scientifica”. In quell’occasione,

secondo l’ipotesi accusatoria, avrebbero “manipolato e spostato

oggetti senza redigere alcun verbale delle operazioni compiute e

senza dare atto del personale di polizia giudiziaria che insieme

a loro avevano proceduto a questo sopralluogo”. Nell’inchiesta è

confluita anche la relazione finale approvata a settembre (senza

unanimità) dalla commissione parlamentare sulla morte di Rossi.

(ANSA).



