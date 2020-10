Morti in corsia: fissato appello bis per Laura Taroni

(ANSA) – MILANO, 05 OTT – È fissato al 12 novembre prossimo

l’inizio del processo d’appello bis per Laura Taroni, ex

infermiera del pronto soccorso di Saronno (Varese) condannata a

30 anni per l’omicidio del marito e di sua madre, in concorso

con l’ex amante medico Leonardo Cazzaniga. La sentenza di primo

grado emessa dal Tribunale di Busto Arsizio (Varese), confermata

nel primo processo in Corte d’Appello a Milano, è stata

annullata in Cassazione per la mancanza di circa 13 pagine nelle

motivazione ma anche, scrivono i giudici, per una “elusione

integrale” del problema delle condizioni psichiche della donna,

sostenuto dalla difesa. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte