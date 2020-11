Morti legionella: rinvio interrogatori dirigenti Policlinico

(ANSA) – BARI, 27 NOV – Sono stati rinviati di una settimana

gli interrogatori dei dirigenti del Policlinico di Bari indagati

per omissione di atti d’ufficio e morte come conseguenza di

altro delitto nell’inchiesta della Procura su quattro decessi

per legionella avvenuti dal 2018 al 2020. L’indagine, nei giorni

scorsi, ha portato al sequestro preventivo, con facoltà d’uso,

di due padiglioni del Policlinico, Chini e Asclepios, perché

infetti da legionella e nei quali, stando all’ipotesi

accusatoria, non sarebbe stata fatta la necessaria bonifica. E’

questa la ragione che ha spinto i magistrati a chiedere

l’interdizione del direttore generale Giovanni Migliore, del

direttore sanitario Matilde Carlucci, del direttore

amministrativo Tiziana Di Matteo, del responsabile della Sanità

pubblica dipartimentale Giuseppe Calabrese e del direttore Area

tecnica Claudio Forte.

I dirigenti erano stati convocati alle 9.30 di oggi dinanzi al

gip Giuseppe De Benedictis per sottoporsi agli interrogatori

all’esito dei quali il giudice avrebbe deciso sulla loro

interdizione.

Gli indagati sono assistiti dai legali di fiducia, gli avvocati

Carmelo Piccolo, Michele Laforgia e Francesco Paolo Sisto. A

quanto si apprende, le difese hanno depositato documentazione e

la Procura ha chiesto i termini per esaminarla. Gli

interrogatori sono così ora in programma venerdì 4 dicembre alla

stessa ora. (ANSA).



