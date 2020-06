Morto 55enne nello scontro fra due auto nel Bolognese

(ANSA) – BOLOGNA, 20 GIU – Incidente mortale, poco prima delle 6 di questa mattina, a Granarolo dell’Emilia, in provincia di Bologna. In via Porrettana, all’altezza della frazione di Lovoleto, per cause al vaglio dei carabinieri due auto si sono scontrate, una delle due vetture è finita in un fosso a lato della carreggiata. Per le ferite riportate nell’impatto, è morto un uomo di 55 anni, residente in un altro paese del Bolognese.

Da una prima ricostruzione risulta che le vetture si siano scontrate frontalmente, i Vigili del fuoco, intervenuti sul posto, hanno estratto il conducente dalle lamiere della vettura, per lui non c’è stato nulla. Lievemente ferito anche un 34enne, accompagnato dal 118 all’Ospedale Maggiore. Oltre ai rilievi, condotti dai carabinieri, impegnati in via Porrettana anche gli agenti della polizia locale. (ANSA).



