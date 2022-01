Morto a 65 anni il il presidente del Parlamento Ue, David Sassoli

Condividi l'articolo

Giornalista appassionato, cattolico devoto e politico apprezzato anche dagli avversari. David Sassoli, presidente del Parlamento europeo, si è spento questa notte a causa di una brutta malattia al sistema immunitario per la quale era ricoverato dallo scorso 26 dicembre.

Nato 65 anni fa a Firenze, eredita dal padre Domenico, ex firma de La Nazione e de Il Popolo, la passione per il giornalismo. Con la famiglia si trasferisce ben presto a Roma dove frequenta il liceo Virgilio e qui incontra quella che, poi, diventerà sua moglie Alessandra Vittorini, sovrintendente ai Beni Culturali de L’Aquila, dalla quale avrà due figli: Giulia e Livia. Da giovane segue le orme del padre che, insieme a Paolo Prodi e Pietro Scoppola, nel 1975 dà vita alla Lega Democratica con cui anima il dissenso all’interno della Democrazia Cristiana. Il principale faro ispiratore di Sassoli è il sindaco di Firenze Giorgio La Pira.Di giorno collabora con varie testate e la sera la trascorre con l’amico e maestro Paolo Giuntella, compianto quirinalista Rai che lo spinge a impegnarsi nella Rosa Bianca, movimento di ispirazione cattolico-democratico. Nel 1985, mentre lavora all’agenzia cattolica Asca, è protagonista di uno scoop che però verrà pubblicato da Famiglia Cristiana. Sassoli è testimone dell’incontro, tenutosi a Parigi, tra l’allora ministro del Lavoro Gianni De Michelis e il terrorista di sinistra Oreste Scalzone in cui i due parlano chiaramente di amnistia.

Nel 1985 entra nella redazione del quotidiano Il Giorno dove si occupa di politica e segue in prima persona eventi storici come la caduta del muro di Berlino. Nel 1992 passa alla Rai.

