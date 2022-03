Morto a Kiev anche il fratellino di Polina

Condividi l'articolo

Anche il fratellino di 5 anni di Polina, la bambina di 10 anni uccisa nei giorni scorsi a Kiev durante il bombardamento della capitale ucraina, è morto dopo essere stato ricoverato in terapia intensiva per le ferite riportate. La notizia è stata riportata dal britannico Telegraph, spiegando che il bimbo, Semyon, era stato trasportato d’urgenza in ospedale insieme con l’altra sorella più grande Sofia, 13 anni, che resta sempre in gravi condizioni. Nello scontro erano rimasti uccisi anche i genitori dei piccoli, Anton Kudrin e Svetlana Zapadynskaya. Semyon, secondo quanto riporta il tabloid, è morto all’Okhmatdyt Children’s Hospital.

