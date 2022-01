Morto Ali Mitgutsch, autore e illustratore dei libri-affresco

Condividi l'articolo

(ANSA) – ROMA, 12 GEN – Lo scrittore e illustratore tedesco

per ragazzi Ali Mitgutsch, famoso per la serie dei

libri-affresco Wimmelbilderbücher, pubblicati in Italia

dall’editore Gallucci, è morto il 10 gennaio a 86 anni a Monaco

di Baviera, dove era nato il 21 agosto 1935. Lo conferma la

Gallucci che ha appreso la notizia dall’agenzia letteraria

tedesca Brauer. Vincitore del Premio Hans Christian Andersen nel

1978 e di altri prestigiosi riconoscimenti, Mitgutsch ha creato

i libri-affresco negli anni Sessanta ispirandosi allo psicologo

infantile Kurt Seelmann.

I Wimmelbilderbücher sono libri illustrati per lo più privi di

testo, cartonati e di grandi dimensioni nelle cui pagine vengono

riprodotte minuziosamente scene di vita quotidiana e raffigurati

nei dettagli luoghi, animali, persone e oggetti. Veri e propri “affreschi di vita” oltre ad essere piccole opere d’arte che non

a caso si dice derivino dalla pittura fiamminga e dai quadri di

Hieronymus Bosch, Pieter Brueghel e Hans Jurgen Press. Quattro i

titoli pubblicati in Italia da Gallucci: ‘Un giorno nella vita

di tutti i giorni’ del 2016, ‘I veicoli’ del 2017, ‘Alla

scoperta del mare’ del 2019 e ‘In città’ del 2020. Case, zone

di campagna, parchi, cantieri, spiagge: i luoghi raffigurati nei

libri-affresco sono quelli della vita di tutti i giorni,

familiari ai piccoli lettori che si perdono nelle loro grandi

tavole colorate ricche di dettagli e brulicanti di oggetti e

personaggi. Libri- affresco appunto, utili a sviluppare la

capacità di osservazione e la fantasia. Mitgutsch è stato anche

pittore e pubblicitario e in Germania i suoi libri hanno

venduto più di cinque milioni di copie e oltre tre milioni nel

mondo. (ANSA).



Fonte originale: