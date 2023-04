Morto Augello, senatore Fdi Meloni: “Ci mancherà”

Condividi l'articolo

Andrea Augello, senatore di Fratelli d’Italia e storico esponente della destra romana, è morto ieri all’età di 62anni. Il politico, che era nato a Novara nel 1961, era malato da tempo. Tra i fondatori, insieme al fratello Tony (morto a 44anni) del Movimento sociale italiano e del Fronte della Gioventù nel quartiere Aurelio, Augello è stato uno degli animatori della destra comunitaria e rautiana della capitale e non solo. Parlamentare, sindacalista dell’Ugl, consigliere ed assessore regionale nel Lazio, sottosegretario di Stato alla Pubblica amministrazione nel quarto governo Berlusconi: questi sono solo alcuni degli incarichi ricoperti dall’esponente romano nella sua vita. L’annuncio della morte è stato dato da Ignazio La Russa in Aula, che ha salutato Augello con un minuto di silenzio. «Un punto di riferimento per tanti, un politico estremamente capace, un uomo intelligente, determinato, divertente. Ci mancherà, e molto. Alla sua famiglia, alle sue figlie, e a tutti coloro che gli hanno voluto bene come gliene volevamo noi, condoglianze sincere. A Dio, Andrea», ha scritto il premier Giorgia Meloni via social.

Dopo una lunga militanza in Alleanza Nazionale – partito di cui è stato anche dirigente nazionale – , Augello era entrato nel Popolo della Libertà, rimanendoci dopo lo strappo operato da Gianfranco Fini con la fondazione di Fli. Responsabile di due delle campagna elettorali più importanti per la recente storia della destra politica nel Lazio, ossia la vittoria a Roma di Gianni Alemanno ed il trionfo di Renata Polverini alla Pisana, Augello è stato anche l’autore della relazione che aveva sollevato alcune pregiudiziali sulla decadenza del presidente Silvio Berlusconi da senatore nel 2013. «Gli angeli ti accompagnino in cielo», ha scritto sui social il vicepresidente della Regione Lazio Roberta Angelilli. Augello ha anche scritto alcuni saggi di carattere storico ed epico. L’ultimo in ordine di tempo è stato dedicato alla memoria e alla storia del fratello Tony.

—

Fonte originale: Leggi ora la fonte