Morto Clark Middleton, Charlie di Twin Peaks

Addio a Clark Middleton. L’attore americano aveva 63 anni ed è stato stroncato dal virus del Nilo occidentale. Lo ha annunciato la moglie Elissa. Oltre ad aver fatto parte del cast di Law & Order, Middleton era diventato noto per la parte di Glen nella serie The Blacklist, per il suo ruolo minore in Kill Bill: Volume 2, film del 2004 scritto e diretto da Quentin Tarantino e soprattutto per la parte di Charlie, marito di Audrey Horne nella serie tv del 2017 ‘Twin Peaks, il ritorno’, il seguito della famosa produzione andata in onda negli anni ’90.

