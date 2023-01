Morto David Crosby, fondatore dei The Byrds e di Crosby, Stills and Nash

Condividi l'articolo

Il veterano del rock statunitense David Crosby è morto all’età di 81 anni. Lo riporta la Bbc. Il cantautore è stato fondatore di due delle più grandi band degli anni Sessanta: The Byrds e Crosby, Stills and Nash.

La sua carriera lo ha visto raggiungere la rara impresa di essere inserito per due volte nella venerata Rock and Roll Hall of Fame. Sua moglie ha dichiarato al sito di spettacolo Variety che è morto mentre era circondato dalla famiglia.

“La sua eredità continuerà a vivere attraverso la sua musica leggendaria”, ha aggiunto. (ANSA).



