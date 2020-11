Morto David Prowse, fu Darth Vader in Guerre Stellari

E’ morto all’età di 85 anni dopo una breve malattia l’attore britannico David Prowse, ex campione di sollevamento pesi e body builder, noto per aver interpretato il cattivo Darth Vader (Dart Fener nella versione italiana) nella trilogia originale di Guerre Stellari. La notizia è stata data dal suo agente, Thomas Bowington, su Facebook.

Ottenne la parte soprattutto per la sua imponente statura: era alto quasi due metri. Ma a causa del suo forte accento della West Country britannica, giudicato poco adatto alla parte, fu doppiato da James Earl Jones, la cui voce profonda prestata a Darth Vader è entrata nella leggenda della fortunata serie cinematografica.

“Che la forza sia con lui, sempre”, ha scritto Bowington annunciando la morte di Prowse. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte