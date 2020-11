Morto di Covid a Belgrado patriarca serbo ortodosso Irinej

(ANSAmed) – BELGRADO, 20 NOV – Il patriarca Irinej, capo

della Chiesa ortodossa serba (Spc), è morto stamane all’età di

90 anni in un ospedale di Belgrado, dove era ricoverato da due

settimane per le conseguenze del coronavirus. Ne ha dato notizia

la Chiesa ortodossa. Il patriarca Irinej era risultato positivo

al coronavirus pochi giorni dopo il suo ritorno dal Montenegro

dove a inizio novembre, affiancato dal presidente serbo

Aleksandar Vucic, aveva presieduto le cerimonie funebri per il

metropolita Amfilohije, capo della Chiesa ortodossa serba in

Montenegro morto anch’egli per le conseguenze del coronavirus

all’età di 82 anni.

A quelle cerimonie avevano partecipato migliaia di fedeli, in

massima parte senza rispettare il distanziamento fisico e le

altre misure di prevenzione. (ANSAmed).



