Morto dopo 7 ore di attesa al pronto soccorso, una condanna

(ANSA) – TORINO, 19 LUG – Sette ore di attesa al pronto

soccorso prima di una visita approfondita, poi la morte: un caso

avvenuto nel gennaio del 2020 all’ospedale San Luigi di

Orbassano (Torino) è sfociato in un processo terminato oggi con

una condanna a otto mesi di reclusione per omicidio colposo.

L’imputato era un infermiere in servizio al triage, la vittima

un anziano che, secondo la ricostruzione del pm Giovanni

Caspani, si presentò al pronto soccorso in preda a forti dolori

all’inguine, ma venne classificato come “codice verde”,

nonostante avesse segnalato un recente intervento di chirurgia

vascolare. Il decesso giunse per choc emorragico da rottura di

aneurisma nell’aorta addominale. (ANSA).



—

