Morto dopo lite a Terni, un fermo per omicidio

(ANSA) – PERUGIA, 29 NOV – C’è un fermato con l’accusa di

omicidio per lo straniero morto a Terni nella notte tra sabato e

domenica in seguito a una lite scaturita da questioni stradali.

Si tratta di un giovane nigeriano. Lo ha appreso l’ANSA da fonti

inquirenti.

La vittima, un quarantenne di origini nordafricane, era

intervenuto in aiuto di un automobilista che conosceva coinvolto

in una lite dopo avere urtato una bicicletta con in sella un

uomo alla periferia di Terni. E’ il quadro che emerge dalle

indagini coordinate dalla Procura di Terni.

In base all’ipotesi accusatoria il fermato sarebbe entrato

nella lite per spalleggiare l’uomo in bicicletta.

Per il procuratore di Terni Alberto Liguori l’indagine è stata

un “mosaico” che si è andato via via componendo. Al fermato i

carabinieri sulla base di testimonianze raccolte sul posto ma

anche delle immagini delle telecamere di sorveglianza della zona

e a riconoscimenti fotografici. Lo hanno quindi bloccato e

interrogato per poi giungere al fermo. (ANSA).



