Morto durante stage: a Bologna occupato liceo, ‘solidarietà’

(ANSA) – BOLOGNA, 01 FEB – Dopo il liceo Copernico, a Bologna

questa mattina è stato occupato anche il liceo Laura Bassi di

via Sant’Isaia. Ad annunciarlo sono stati gli studenti che,

usciti dalle aule, hanno sintetizzato le ragioni della

contestazione organizzata anche “in solidarietà e in memoria di

Lorenzo, il 18enne friulano – spiega una delle rappresentanti

degli studenti – che ha perso la vita durante l’ultimo giorno di

stage”. Tra i punti della protesta c’è anche “la gestione delle

misure per contenere i contagi da coronavirus: i docenti –

prosegue la rappresentante – non sono organizzati: nelle aule

manca la distanza di sicurezza e, per seguire il tracciamento

dei contagi, c’è solo una insegnante per 1.480 studenti e che

non lavora nel week end. Quindi, molti studenti, perdono

giornate di scuola perché lei non può materialmente rispondere a

tutti. Abbiamo chiesto di turnare gli intervalli, per usare gli

spazi all’aperto, e occorre un rinnovo delle aule e del sistema

di riscaldamento”. Gli studenti, infine, chiedono anche di

potere dire la loro “sull’impiego dei fondi del Pnrr dato che,

una buona parte, verrà usata per alimentare il sistema

scolastico”. (ANSA).



—

