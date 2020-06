Morto durante un controllo di polizia, inchiesta a Parma

(ANSA) – PARMA, 22 GIU – La Procura di Parma ha aperto un fascicolo di inchiesta per fare chiarezza sulla morte di un uomo di 63 anni di Fidenza. L’uomo ieri sera è stato fermato nel suo paese di residenza da una pattuglia della Polizia Stradale, perché alla guida senza cinture, sanzione per cui era già stato fermato in altre occasioni. Avrebbe dato in escandescenze iniziando anche a spintonare gli agenti e, mentre i poliziotti tentavano di ammanettarlo, si sarebbe accasciato, probabilmente per un malore improvviso.

Sul posto sono arrivati i mezzi del 118 che hanno cercato di rianimare l’uomo, ma non c’è stato nulla da fare. Il 63enne era già noto alle forze dell’ordine per diversi precedenti, in particolare truffa e ricettazione. Le indagini sono state affidate alla Squadra Mobile della Questura di Parma. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte