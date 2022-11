Morto Forghieri: Montezemolo, ‘con lui anni meravigliosi’

Condividi l'articolo

(ANSA) – ROMA, 02 NOV – “Con Mauro Forghieri non solo

scompare uno dei più grandi tecnici italiani, apprezzato in

tutto il mondo, ma anche un amico e un collaboratore con cui ho

condiviso anni meravigliosi e indimenticabili successi

sportivi”. Cosi’ Luca Cordero di Montezemolo, presidente Ferrari

dal ’91 al 2014, ricorda in una dichiarazione all’ANSA, l’ex

direttore tecnico della Rossa, Forghieri, morto oggi. “Sono

vicino alla sua famiglia e sentirò molto la sua mancanza”,

conclude Montezemolo. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte