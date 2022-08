Morto Garella, vinse scudetti con Verona e Napoli

Condividi l'articolo

(ANSA) – ROMA, 12 AGO – Il calcio italiano è in lutto per la

morte di un altro grande ex portiere. A soli 67 se n’è andato

Claudio Garella, protagonista dello scudetto con la maglia del

Verona, nel 1984/85 e fra i pali del Napoli di Maradona nel

1986/87. “Ciao Garellik. Il Verona piange la scomparsa di

un’autentica Leggenda della propria storia: ci ha lasciato oggi,

a 67 anni, Claudio Garella. Autentico simbolo del primo Verona

guidato da Osvaldo Bagnoli, Garella ha vestito i colori

gialloblù dal 1981 al 1985 – si legge sul sito ufficiale del

club – difendendo la porta dell’Hellas nella trionfale cavalcata

culminata con la vittoria dello scudetto”. (ANSA).



