Morto Ian McDonald, fondatore dei King Crimson

Condividi l'articolo

È morto a 75 anni a New York Ian McDonald, fondatore dei King Crimson e poi dei Foreigners. Ad annunciarlo il figlio dell’artista, Max, che ha scritto in una nota condivisa dall’etichetta dei King Crimson sui social che suo padre era morto il 9 febbraio di cancro.

“Era incredibilmente coraggioso e non ha mai perso la sua gentilezza o il suo senso dell’umorismo anche quando le cose erano difficili”, ha scritto il figlio di McDonald’s. “Mio padre era un musicista brillante e intuitivo, un’anima gentile e un padre meraviglioso. Vivrà per sempre attraverso la sua bellissima musica e l’amore dei suoi fan”.

Nato a Osterley, in Inghilterra, nel 1946, McDonald era un polistrumentista e cantautore e nei King Crimson suonava sia il sassofono che le tastiere. Ha anche collaborato alle composizioni dell’album di debutto della band del 1969, ‘In The Court of the Crimson King’.

“Il contributo di Ian ai King Crimson è stato inestimabile e profondo”, si legge in una dichiarazione di Discipline Global Mobile, l’etichetta discografica della band. Tuttavia McDonald abbandonò presto il gruppo per dissapori con il co-fondatore del gruppo Robert Fripp, pur collaborando al disco della band ‘Red’, del 1975.

Successivamente ha fondato la band anglo-americana dei ‘Foreigner’ con il chitarrista e cantautore Mick Jones, suonando una serie di strumenti e anche cantando. Oltre al sassofono e alle tastiere, McDonald suonava anche il flauto, il vibrafono e la chitarra.

Recentemente aveva suonato con la ’21st Century Schizoid Band’, composta da ex alunni dei King Crimson. Nel 2017 aveva formato un altro gruppo, ‘Honey West’, in cui suona, al basso, anche suo figlio.



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte