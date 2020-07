(ANSA) – PIACENZA, 02 LUG – Non ce l’ha fatta il bambino di due anni che l’altro ieri era stato tirato fuori da una piscina da giardino in un’abitazione in provincia di Piacenza. Il piccolo è morto questo pomeriggio all’ospedale di Bergamo dove era stato trasportato d’urgenza, in fin di vita, con l’eliambulanza. Proseguono le indagini dei carabinieri per ricostruire la dinamica dell’accaduto. (ANSA).



