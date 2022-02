Morto in stage, Lamorgese: ‘c’è stato un cortocircuito alle manifestazioni’

Condividi l'articolo

Secondo il ministro dell’Interno Luciana Lamorgese, “c’è stato un cortocircuito” il 28 gennaio durante le manifestazioni per protestare per la morte dello studente in stage Lorenzo Parelli in cui ci sono state cariche della Polizia.

“Quando ci sono ragazzi che manifestano per questioni gravissime c’è da aver la massima attenzione ma non possiamo ignorare che c’è una direttiva che impediva manifestazioni se non statiche per ragioni di salute pubblica”, ha detto. Un “corto circuito “, ha detto il ministro a Milano che “va evitato” in futuro. Il ministro ha ribadito che c’era “la presenza di provocatori”

