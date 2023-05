Morto legato in casa, arrestato a Wembley secondo indagato

Condividi l'articolo

(ANSA) – MODENA, 19 MAG – Arrestato dalla Polizia inglese a

Wembley, in Inghilterra, il secondo indagato per l’omicidio di

Alessandro Gozzoli, il 41enne di Bazzano, nel bolognese, trovato

morto sul suo letto, con mani e piedi legati, a Casinalbo, nel

modenese, lo scorso 10 marzo. Si tratta di un 21enne rumeno,

dopo che nei giorni scorsi, proprio in Romania, in manette era

finito un ventenne suo connazionale che oggi, nel carcere

Sant’Anna di Modena, si è avvalso della facoltà di non

rispondere.

Entrambi sono indagati in concorso per omicidio volontario,

rapina ed indebito utilizzo di carta di credito appartenuta alla

vittima. Nei confronti del giovane, fanno sapere i carabinieri

di Modena, sono già state avviate le procedure per

l’estradizione in Italia. (ANSA).



