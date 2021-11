Condividi l'articolo









(ANSA) – MILANO, 18 NOV – E’ morto poco dopo l’arrivo

all’ospedale Niguarda di Milano, l’operaio di 63 anni che è

caduto da una impalcatura questa mattina in un cantiere in

piazzale Massari a Milano.

L’uomo è precipitato per diversi metri e quando i sanitari

sono arrivati sul posto hanno tentato di rianimarlo, ma non c’è

stato nulla da fare. Delle indagini sull’accaduto si occupano

gli agenti della Polizia locale. (ANSA).



—

