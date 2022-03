Morto un senzatetto a Milano, aveva 41 anni

Condividi l'articolo

(ANSA) – MILANO, 28 MAR – Un senzatetto, di origine romena, è

stato trovato morto questo pomeriggio a Milano, in viale

Cassala: aveva solo 41 anni. Sul posto è intervenuta la polizia

di stato.

Dai primi riscontri, l’uomo, che è stato ritrovato senza vita

nel giaciglio dove passava la notte, per strada, sarebbe mancato

per cause naturali. Negli ultimi giorni le temperature sono

state primaverili, ma è probabile che l’uomo per patologie

pregresse sia deceduto o nel sonno o senza fare nemmeno in tempo

a chiamare aiuto. (ANSA).



