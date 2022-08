Morto Vito Annichiarico, piccolo Marcello in ‘Roma Città Aperta’

Condividi l'articolo

E’ morto oggi a Roma, all’età di 88 anni, l’attore Vito Annichiarico, che interpretò il piccolo Marcello, figlio di Anna Magnani in Roma Città Aperta, film manifesto del neorealismo diretto da Roberto Rossellini nel 1945. La notizia della scomparsa è stata data dal nipote di Annichiarico sul profilo Facebook dell’attore.

Nel 2016 aveva vinto il premio speciale ai Nastri d’Argento: “Girare Roma Città Aperta – aveva raccontato in quell’occasione – fu per me come passare dalle stalle alle stelle, sul set il necessario non mancava mai, mi sono trovato molto bene, andavo sempre in giro dappertutto. Dove abitavo io, invece, non c’era benessere”. La celebre scena della morte della Magnani, “la più commovente”, lo aveva “scombussolato. Pensavo che la Magnani morisse sul serio e mi ero impuntato: non volevo girarla più”.

Dopo il film capolavoro di Rossellini, Annichiarico – nato a Grottaglie nel 1934 – aveva girato, sempre accanto alla Magnani, in Abbasso la miseria! (1945) e in Abbasso la ricchezza! (1946).

Vittorio De Sica lo aveva poi voluto per il ruolo di Coretti nel film Cuore (1948), tratto dal romanzo di Edmondo De Amicis. Dopo uno spettacolo di rivista ancora con Aldo Fabrizi e la Magnani, aveva lavorato in teatro con Aroldo Tieri e Carlo Ninchi per L’uomo, la bestia e la virtù. Nel 2005 e nel 2011 aveva preso parte a due documentari che rivisitano i luoghi e le vicende di Roma città aperta: I Figli di Roma Città Aperta, di Laura Muscardin, e Voi siete qui di Francesco Mattera.

