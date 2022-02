Mosca, incontro Putin-Macron importante ma non aspettiamo svolte

Condividi l'articolo

Incontro tra il presidente francese Emmanuel Macron e quello russo Vladimir Putin oggi a Mosca sulla crisi ucraina. In attesa del bilaterale il Cremlino ha fatto sapere di ritenere “molto importante” il faccia a faccia ma di non aspetta rsisvolte nella situazione attorno all’Ucraina dopo i colloqui.

“Naturalmente la situazione è molto difficile per aspettarsi delle svolte decisive nel corso di un incontro”, ha affermato il portavoce del Cremlino, Dmitri Peskov, ripreso dall’agenzia di stampa statale russa Tass.

Alla vigilia della sua visita alla Casa Bianca il cancelliere tedesco Olaf Scholz ha invece rilasciato un’ intervista al Washington Post, la prima alla stampa internazionale. La risposta alla Russia da parte di Usa, Ue e Nato, ha detto, sarà “unita e risoluta” se invaderà l’Ucraina e Mosca “pagherà un prezzo molto alto”. Respingendo le accuse che la Germania appare un alleato inaffidabile nella crisi ucraina, Scholz ha assicurato che la Germania è un “ottimo partner” e ha confermato che manderà truppe nei Paesi baltici.



