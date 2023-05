Mosca, Kiev ha colpito civili a Lugansk con Storm Shadow

Condividi l'articolo

(ANSA) – ROMA, 13 MAG – L’esercito ucraino ha utilizzato i

missili a lungo raggio Storm Shadow forniti dal Regno Unito per

attaccare aree civili a Lugansk dove sono rimasti feriti anche

sei bambini, ha riferito il ministero della Difesa russo citato

dalla Tass. “Ieri gli aerei ucraini hanno effettuato un attacco

missilistico contro due aziende a Lugansk. L’attacco è stato

fatto con gli Storm Shadow forniti dal Regno Unito, nonostante

le dichiarazioni di Londra secondo cui non sarebbero state usate

in attacchi contro civili”. “I caccia russi hanno abbattuto sia

il Su-24 che ha effettuato l’attacco sia il caccia MiG-29 che lo

ha coperto”, ha aggiunto. (ANSA).



—

