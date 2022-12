Condividi l'articolo

(ANSA) – NEW YORK, 08 DIC – Brittney Griner, la cestista

americana detenuta da mesi in Russia, è stata liberata

nell’ambito di uno scambio di prigionieri con il trafficante di

armi Viktor Bout.

“Ho parlato con Brittney Griner. E’ al sicuro, è in aereo, sta

tornando a casa”. Lo twitta Joe Biden. (ANSA).



