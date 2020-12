Mose: barriere alzate fino a pomeriggio

(ANSA) – VENEZIA, 05 DIC – “E’ riuscito il primo sollevamento

notturno di tutte le paratoie del Mose”: lo dice stamane

all’ANSA Cinzia Zincone, Provveditore alle opere pubbliche del

Triveneto, che ha seguito per tutta la notte le operazioni di

sollevamento delle barriere mobili, grazie alle quali si sta

bloccando l’acqua alta che sarebbe entrata in città. “Le

abbasseremo dopo pranzo – continua – per poi tenerci la

possibilità di risollevarle intorno alle 21 se le condizioni

meteo lo renderanno necessario”.



