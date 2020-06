Mose: oggi test sollevamento dighe

(ANSA) – VENEZIA, 25 GIU – Nuovo sollevamento completo oggi, alla Bocca di Porto di San Nicolò, per le dighe del Mose di Venezia. La prova odierna fa parte del programma di collaudo e ha visto l’innalzamento delle 20 paratoie che compongono la barriera, a partire dalle ore 8.00 fino alle ore 15.00.

Si è trattato – spiegano fonti del Consorzio Venezia Nuova – di una delle tappe di avvicinamento alla prova di sollevamento contemporaneo delle quattro dighe mobili, programmata per il 10 luglio prossimo, con la partecipazione fra gli altri del ministro delle Infrastrutture Paola De Micheli.

E’ intanto in via di allestimento la ‘Control Room’ situata nell’isola tra le due dighe della Bocca di Lido, dotata di grandi videowall che consentono di monitorare contemporaneamente tutte le quattro paratoie. Non si tratta della Control Room definitiva, che sarà pronta per l’anno prossimo all’Arsenale.



