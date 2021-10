Mostra ‘Foto/Industria’ sul mondo alimentare

Condividi l'articolo









(ANSA) – BOLOGNA, 12 OTT – La quinta edizione di ‘Foto/Industria’, la più importante Biennale dedicata alla

fotografia dell’Industria e del Lavoro, propone al pubblico dal

14 ottobre al 28 novembre a Bologna 11 mostre, dieci allestite

in luoghi storici della città e una al Mast-Manifattura di arti,

sperimentazione e tecnologia, che promuove l’iniziativa. Al

centro è il soggetto dell’industria alimentare, tema di

fondamentale importanza per il suo inscindibile legame con

macroscopiche questioni di ordine filosofico e biologico,

storico e scientifico, politico ed economico. Attraverso il

filtro della fotografia, l’alimentazione costituisce in questo

percorso lo specchio di un’epoca e di una civiltà, capace di

raccontarne il rapporto con la tradizione, la natura, la

tecnologia, il passato e il futuro.

Grandi artisti contemporanei e giovani autori affermati sulla

scena internazionale alternano pratiche che vanno dagli usi più

puri e tradizionali della fotografia alle sperimentazioni più

innovative. In mostra opere di Hans Finsler, Ando Gilardi, Jan

Groover, Mishka Henner, Takashi Homma, Herbert List, Maurizio

Montagna, Bernard Plossu, Vivien Sansour, Lorenzo Vitturi, Henk

Wildschut. La Fondazione Mast ha affidato la direzione artistica

a Francesco Zanot per portare avanti il progetto della Biennale

iniziato nel 2013 da François Hébel.

Ente non profit internazionale legato al gruppo industriale

Coesia e concepito come tramite tra l’impresa e la comunità, la

Fondazione Mast nasce nel 2013 per condividere con la città di

Bologna la sua missione culturale. Laboratorio multifunzionale

in cui sperimentare nuovi modelli di welfare aziendale, ospita

diverse attività: la PhotoGallery con mostre temporanee dedicate

alla fotografia industriale e del lavoro, curate da Urs Stahel,

è oggi l’unica istituzione al mondo dedicata alle immagini del

mondo del lavoro. (ANSA).



