Mostra su Banksy, 65mila presenze a Ferrara, doppio aspettative

(ANSA) – FERRARA, 16 OTT – I dati ufficiali di ‘Un artista

chiamato Banksy’, la mostra dedicata allo street artist più

famoso del momento che si è chiusa il 27 settembre a palazzo dei

Diamanti a Ferrara, rivelano che – rispetto alle aspettative

iniziali del dopo lockdown (36mila persone) le presenze finali

sono state quasi il doppio: 65.138. “Mi piacerebbe parlare con i

primi 260 che sono entrati a Diamanti nel giorno di

inaugurazione della mostra – ha detto in conferenza stampa

l’assessore Marco Gulinelli, -:la forza che hanno messo in

campo, superando le paure di mesi difficili, ha fatto da

apripista a numeri insperati”.

I ‘paganti’ sono stati 59.301, quasi il 91%; 40.796 le

prenotazioni on line (62,63%), 24.342 quelle in biglietteria

(37,37%). Nel complesso le entrate complessive sono state di

916.909 euro, le uscite di 701.650 euro, per un saldo netto di

215.259 euro. Fondi che saranno reinvestiti in arte e cultura.

Il presidente di Ferrara Arte Vittorio Sgarbi ha spiegato che,

tra le idee in campo, c’è in progetto una mostra su “Giorgio

Bassani e gli artisti del suo tempo” a palazzina Marfisa d’Este

o a Casa Minerbi e un percorso da “Antonio Ligabue a Federico

Fellini”. In campo anche l’idea di legare e valorizzare un anno

di grandi ricorrenze: i 100 anni dalla nascita dello stesso

Fellini, i 500 anni dalla morte di Raffaello, i cent’anni dalla

morte di Gaetano Previati e, nel 2021, i 90 anni dalla scomparsa

di Giovanni Boldini. E poi c’è la mostra su Italo Balbo, “che

avrebbe come suo scenario naturale palazzo Koch”. E’ inoltre in

programma un allestimento con gli scatti di Italo Zannier,

decano dei fotografi italiani. “C’è una grande vitalità a cui

possiamo lavorare anche grazie ai numeri fatti registrare da

Banksy”, ha detto Sgarbi.

Ora è il tempo di Antonio Ligabue, dal 31 ottobre a palazzo

dei Diamanti. I numeri li ha anticipati Pietro Di Natale,

direttore di Ferrara Arte: “77 dipinti, 20 sculture e 10

disegni, molte opere mai esposte prima. L’antologica coprirà

l’intero percorso di Ligabue ed è, di fatto, l’ampliamento

dell’intuizione di una mostra che si tenne nel 1972 nelle sale

del centro attività visive di palazzo Diamanti, con testo

introduttivo di Mario De Micheli”. (ANSA).



