Mostre: 65mila visitatori per Banksy a Ferrara

(ANSA) – BOLOGNA, 27 SET – Sono almeno 65mila i visitatori

della mostra ‘Un artista chiamato Banksy’ a palazzo dei Diamanti

a Ferrara secondo un primo bilancio, ancora provvisorio, nel

giorno di chiusura dell’evento. “Ad oggi – afferma Vittorio

Sgarbi, presidente di Ferrara Arte – al di là della mostra ‘Raffaello 1520-1483’ alle Scuderie del Quirinale (sospesa per

circa tre mesi a causa dell’emergenza coronavirus e chiusa il 30

agosto) non c’è stata altra mostra in Italia che abbia prodotto

questi numeri”.

Un segnale importante di ripartenza per l’arte e anche per la

città di Ferrara. La mostra sullo street artist più famoso al

mondo ha aperto il 30 maggio ed è stata pensata e progettata

durante il lockdown. Per l’ultimo weekend Ferrara Arte e il

Comune hanno lanciato una apertura no stop dalle 9 di venerdì 25

settembre alle 21 di oggi, domenica 27 settembre. Dopo il tutto

esaurito delle ultime settimane le visite notturne hanno

generato centinaia di prenotazioni Tra un mese circa, il 30 ottobre, a Palazzo dei Diamanti sarà

il momento di Antonio Ligabue, con circa cento opere

dell’artista nato in Svizzera ed emiliano d’adozione. (ANSA).



