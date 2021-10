Mostre: a Bologna antologica di Boldini per 90/o della morte

Condividi l'articolo









In occasione del novantesimo anniversario della morte, a Parigi nel 1931, Palazzo Albergati di Bologna ospita una mostra dedicata a Giovanni Boldini, con oltre 90 opere, dal 29 ottobre al 13 marzo 2022.

La mostra antologica ‘Giovanni Boldini. Lo sguardo nell’anima’, sviluppata su un registro narrativo cronologico e tematico al tempo stesso, presenta una ricca selezione di opere che esprime al meglio la maniera di Boldini, il suo saper esaltare con unicità la bellezza femminile e svelare l’anima più intima e misteriosa dei nobili protagonisti dell’epoca.

Ecco quindi celebri dipinti come Mademoiselle De Nemidoff (1908), Ritratto dell’attrice Alice Regnault (1884), La contessa Beatrice Susanna Henriette van Van Bylandt (1903), La contessa De Rasty coricata (1880 ca.), La camicetta di voile (1906 ca.).

Tra i prestatori delle opere in mostra il Museoarchives Giovanni Boldini Macchiaioli di Pistoia che si occupa della catalogazione delle opere dell’artista, il Museo Giovanni Boldini di Ferrara, Musei di Nervi – Galleria d’arte Moderna – Gam di Genova, Ca’ la Ghironda – ModernArtMuseum e molte collezioni pubbliche e private.

Una rassegna che però non si ferma all’esperienza internazionale e creativa di Boldini, ma che, attraverso alcune importanti opere di confronto, presenta anche opere di artisti a lui contemporanei. Curata da Tiziano Panconi, massimo esperto dell’artista, è prodotta e organizzata da Arthemisia e Poema, in collaborazione con Museoarchives Giovanni Boldini Macchiaoli di Pistoia, sotto l’egida del Comitato di studio per le celebrazioni del novantesimo anno dalla morte di Giovanni Boldini (1842-1931). (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte