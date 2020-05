Mostre: a Bologna foto d’epoca dal cinema Pop italiano 60-70

Una selezione di trenta fotografie di scena del cinema Pop italiano degli anni ’60 e ’70 sarà in mostra dal 3 giugno all’11 luglio (martedì-sabato 15.30-19) alla galleria Spazio e Immagini di Bologna, in via Solferino. La mostra – ingresso consentito ad una persona per volta con mascherina – si focalizza sulla qualità della fotografia di scena e di alcuni autori tra cui Divo Cavicchioli, Antonio Casolini, Mario Mazzoni, attivi in questo ambito con film esemplari del cinema di genere e della commedia italiana di quegli anni.

Laura Antonelli, Edwige Fenech, Gloria Guida, Sydne Rome vengono immortalate sui set della commedia sexy all’italiana, contribuendo con queste immagini a costruirne il mito. Ma ci sono anche le Seychelles di Laura Gemser (Free love) o i Caraibi di Nadia Cassini (Il dio serpente) del filone di cinema esotico, o il documentario-inchiesta ‘Questo mondo proibito’ del 1960, firmato da Salvatore Quasimodo e Alba De Céspedes, che risente dell’eco dei Mondo-Movie di Jacopetti e Prosperi.

