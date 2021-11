Mostre: Brick Art, 43 opere esposte in una chiesa modenese

Condividi l'articolo









(ANSA) – MODENA, 19 NOV – Quarantatre opere realizzate con

quasi un milione di mattoncini colorati esposte negli spazi

barocchi della Chiesa di San Carlo a Modena grazie

all’ospitalità della Fondazione Collegio San Carlo: qui dal 4

dicembre al 14 febbraio prenderà vita un mondo colorato e

fantastico con la a mostra ‘Brick Art’, rigorosamente realizzata

con mattoncini Lego. Le mani talentuose che danno vita a questo

progetto creativo sono quelle di Riccardo Zangelmi, nato a

Reggio Emilia nel 1981, studi da perito agrario, un passato da

giardiniere, fondatore dell’azienda artigianale Brick Vision e

oggi unico italiano ad essere stato riconosciuto nel 2016 come

artista da Lego Group. I visitatori verranno guidati nel

percorso di mostra da coinvolgenti sculture raffiguranti oggetti

dell’infanzia e animali fantastici.

Simbolo di Brick Art è l’opera ‘Fly’, che rappresenta la

voglia di far volare i propri pensieri lontano, proprio come un

aeroplanino di carta. Le opere raffigurano oggetti di vita

quotidiana: dai cibi, come la mela o la pera, agli oggetti cult

per le donne, come la borsetta e le scarpe. Nel percorso si

manifesteranno scoiattoli colorati alla ricerca non di nocciole,

ma di piccoli cuori rossi (opera “Take Love”); un coniglio

spunterà da un enorme cappello (“Magic Bunny”); una capra a pois

mostrerà i suoi occhiali da sole (“Goat Different”); ci si potrà

divertire ad acchiappare bolle di sapone giocando con l’opera “Acqua e Sapone”.

Oltre alle rappresentazioni in dimensione reale, il pubblico

potrà ammirare mosaici in Lego come “Grida la creatività” – dove

la donna raffigurata dà voce a un mondo di bolle coloratissime –

e installazioni giganti di animali raffigurati in versione

fantastica: da “Lillo”, il coccodrillo intento a gustarsi un

buon gelato, agli “Hippo Wash”, due ippopotami nella vasca da

bagno, fino a “Unicuore”, l’unicorno, una delle star

dell’esposizione. Info sul sito ufficiale www.mostrabrickart.it.

(ANSA).



—

