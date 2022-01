Mostre: collezione sillabari antichi in biblioteca reggiana

Condividi l'articolo

(ANSA) – REGGIO EMILIA, 19 GEN – La collezione di sillabari

antichi della biblioteca Panizzi di Reggio Emilia è

protagonista, dal 22 gennaio al 16 aprile, della mostra ‘i come

imbuto’, a cura di Maurizio Festanti e Chiara Panizzi, che

intende valorizzare le raccolte più curiose e meno conosciute

della biblioteca comunale.

Il sillabario è stato definito ‘il libro dei libri’, la chiave

di accesso al sapere scritto, la porta che si apre sul mondo

degli altri libri. Nasce nel Medioevo come una semplice

tavoletta per poi diventare, con l’avvento della stampa, un

opuscoletto economico di poche pagine. È nel XVIII secolo che il

sillabario si evolve, per sviluppare le caratteristiche proprie

di un prodotto tipografico di qualità.

La mostra illustra questo percorso attraverso un’ampia

selezione di materiali conservati nella raccolta speciale di

abbecedari, pubblicati in Italia e nel mondo tra la seconda metà

del Settecento e il 1950, che la biblioteca Panizzi ha

costituito con l’intento di documentare una produzione libraria

scarsamente rappresentata nel patrimonio tradizionale delle

biblioteche italiane. La mostra è visitabile gratuitamente negli

orari di apertura della biblioteca. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte