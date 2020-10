Mostre: Dante in arte dell’800, esposizione Uffizi a Ravenna

(ANSA) – RAVENNA, 16 OTT – In occasione del Settecentesimo

anniversario della morte di Dante Alighieri il Comune di

Ravenna, l’Assessorato alla cultura e il Mar-Museo d’Arte della

città, in collaborazione con le Gallerie degli Uffizi,

presentano il progetto espositivo ‘Dante nell’arte

dell’Ottocento. Un’esposizione degli Uffizi a Ravenna’.

Un protocollo d’intesa, nell’ambito di una collaborazione

pluriennale, prevede prestigiosi prestiti per la mostra ‘Dante.

Gli occhi e la mente. Le Arti al tempo dell’esilio’ e un nucleo

di opere ottocentesche dedicate alla figura di Dante Alighieri,

da esporre a Ravenna in deposito a lungo periodo, come parte

integrante del progetto Casa Dante. Inoltre ogni anno, in

concomitanza con l’annuale cerimonia del dono dell’olio da parte

della città di Firenze, gli Uffizi presteranno alla città di

Ravenna un’opera a tema dantesco.

La prima opera ad aprire il percorso espositivo dedicato al

sommo poeta è ‘Dante in esilio’, olio su tela di Annibale Gatti

in mostra fino al 5 settembre 2021 nei chiostri francescani,

limitrofi alla Tomba di Dante. Nell’opera di Gatti il poeta è

ritratto in un momento di intima riflessione, in compagnia del

figlio, nella pineta di Classe, citata da Dante nel Purgatorio e

luogo a lui caro, qui ricordato anche attraverso l’esposizione

di una selezione di fotografie storiche provenienti dal Fondo “Corrado Ricci” della Biblioteca Classense. Si rinnova, così

ancora una volta, il profondo legame tra Firenze, città natale

del sommo poeta, e Ravenna, città che lo accolse e suo ‘ultimo

rifugio’.

Il protocollo prevede, oltre al prestito attuale, altri due

importanti prestiti: la ‘Pala di Badia di Giotto e San Francesco

nell’atto di ricevere le stimmate’ del Maestro della Croce 454

per la mostra a cura di Massimo Medica ‘Dante gli occhi e la

mente. Le arti al tempo dell’esilio’, in programma negli spazi

della Chiesa di San Romualdo a Ravenna dal 6 marzo al 4 luglio

2021. Inoltre, in concomitanza con la storica cerimonia

dell’offerta dell’olio e riaccensione della lampada della tomba

di Dante che si tiene a Ravenna ogni anno la seconda domenica di

settembre, è previsto il deposito a lungo termine di alcuni

dipinti a soggetto dantesco. (ANSA).



