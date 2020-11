Mostre: dopo rinvio, online anticipazioni ‘Design!’ a Parma

(ANSA) – PARMA, 06 NOV – Saranno presto online sul sito

csacparma.it e sui social alcune anticipazioni sulle due sezioni

della mostra ‘Design! Oggetti, processi, esperienze’,

esposizione prodotta da Csac-Centro Studi e Archivio della

Comunicazione dell’Università di Parma che avrebbe dovuto aprire

il 7 novembre contemporaneamente in due sedi, l’Abbazia di

Valserena e Palazzo Pigorini, nell’ambito delle iniziative del

calendario di Parma Capitale italiana della Cultura 2020+2021,

ma che è stata rinviata a seguito dell’ultimo Dpcm.

La prima sezione, allestita all’Abbazia di Valserena, sede

dell’Archivio-Museo Csac, comprende disegni, prototipi e oggetti

di noti designer italiani quali Archizoom Associati, Mario

Bellini, Cini Boeri, Achille e Piergiacomo Castiglioni, Enzo

Mari, Alessandro Mendini, Roberto Menghi, Bruno Munari, Alberto

Rosselli, Roberto Sambonet, Ettore Sottsass jr. Questa sezione

include anche il video prodotto dallo Studio di Monte Olimpino

sui fratelli Castiglioni, i video prodotti negli anni Ottanta da

Metamorphosy e Magazzini Criminali in collaborazione con

Alessandro Mendini e il film di Muse Factory of Projects curato

da Francesca Molteni, che propone un’ulteriore lettura sulla

lezione dei designer italiani e sul potere dell’archivio.

La seconda sezione prevista a Palazzo Pigorini, intitolata ‘Corpi e processi’, co-curata da Valentina Rossi, presenta gli

esiti della prima fase del progetto ‘Storie di fili’, condotto

dallo Csac. Tre nuovi abiti scultura dell’artista Sissi, ideati

attraverso un processo di confronto con il patrimonio dello Csac

(in particolare con i figurini di Cinzia Ruggeri, Krizia e

Brunetta, presenti in mostra) e realizzati con aziende del

territorio, dialogheranno con i costumi realizzati dalla

Sartoria Farani, anch’essi conservati allo Csac, dando origine a

una riflessione sul corpo, sull’abito e sul suo processo

creativo e sartoriale. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte