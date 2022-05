Mostre: ‘Fronte e retro’ completa il progetto di Italo Zuffi

Condividi l'articolo

(ANSA) – BOLOGNA, 10 MAG – In occasione di ‘Art City Bologna

2022′, Banca di Bologna presenta a Palazzo De’ Toschi ‘Fronte e

retro’, mostra personale di Italo Zuffi (Imola, 1969) che

completa il progetto espositivo inaugurato lo scorso gennaio al

MAMbo-Museo d’Arte Moderna. La mostra, in programma dal 12 al 29

maggio, a cura di Lorenzo Balbi e Davide Ferri, si colloca in

continuità con quella in corso al MAMbo fino al 15 maggio, a

costituire un unico progetto articolato in due spazi: la prima

parte getta uno sguardo retrospettivo sul lavoro di Zuffi

(attraverso uno spettro di opere compreso tra la metà degli anni

Novanta e il 2020), a Palazzo De’ Toschi una serie di nuove

produzioni tocca invece alcuni degli aspetti nodali della sua

ricerca più recente.

‘Fronte e retro’, con una serie di nuove opere realizzate

appositamente e in risposta alle caratteristiche dello spazio

espositivo, si concentra soprattutto sulla pratica scultorea,

configurata come fedele riproduzione di una forma e messa in

discussione della stessa, attraverso intrusioni e

frammentazioni. Questa seconda mostra, inoltre, evidenzia uno

degli aspetti fondamentali della ricerca di Zuffi degli ultimi

anni: quello dell’indagine attorno alla parola, usata sia in

forma poetica sia come elemento da cui si genera la forma

scultorea. L’allestimento ha uno dei suoi baricentri nel dialogo

tra due opere: ‘Civilizzarsi’, lavoro che si sviluppa a partire

dalla parola, usata come strumento di descrizione di azioni

semplici e quotidiane, che generano processi di azione, reazione

e sintesi; e una nuova versione de ‘Gli ignari’, una serie di

nature morte in ceramica accompagnate dal suono prodotto da un

affastellamento di fischi, in questo caso reinterpretato in

un’inedita partitura. In uno spazio adiacente al salone

principale verrà presentato un terzo lavoro installativo come

ulteriore momento di riflessione sulla scultura. (ANSA).



—

