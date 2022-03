Mostre: già 3mila visitatori a Camera per capolavori MoMA

Condividi l'articolo

(ANSA) – TORINO, 06 MAR – Pubblico record nei primi giorni

di apertura, a Camera – Centro Italiano per la Fotografia di

Torino, della mostra “Capolavori della fotografia moderna

1900-1940. La collezione Thomas Walther del Museum of Modern

Art, New York”. Sono stati 3mila i visitatori che hanno ammirato

i capolavori arrivati per l’occasione dal MoMA di New York. Una

selezione di oltre 230 scatti della prima metà del XX secolo di

121 artisti, nomi leggendari, ma anche autori meno conosciuti,

che hanno ridefinito i canoni della fotografia facendole

assumere un ruolo centrale nello sviluppo delle avanguardie di

inizio secolo.

“Fa veramente piacere rivedere le sale di Camera piene di

pubblico come per le mostre dedicate a Man Ray e alla collezione

Bertero, prima dello stop imposto dalla pandemia – commenta il

direttore di Camera, Walter Guadagnini -. E fa ancor più piacere

vedere che il pubblico ha capito l’eccezionalità di questa

mostra e che in tanti vogliono godersi i capolavori dei grandi

maestri della fotografia del XX secolo”.

Visitabile per la prima volta in Italia, la collezione Thomas

Walther resta esposta fino al 26 giugno. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte