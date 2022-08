Mostre: i ‘Paesaggi disarmati’ di Giovanni Fabbri a Piacenza

Condividi l'articolo

La galleria Biffi Arte di Piacenza aprirà la propria stagione espositiva autunnale dal 3 al 18 settembre con i ‘Paesaggi disarmati’ di Giovanni Fabbri.

La ricerca pittorica di Fabbri (Meldola, 1947) è figlia del suggestivo incontro tra figurativo e astratto.

La mostra comprende un corpus di opere in cui il pittore romagnolo esplora il paesaggio inteso come spazio poetico, ma anche e soprattutto – spiega la curatrice dell’esposizione, Susanna Gualazzini – “come luogo in cui percepire, come in controluce, forme appartate, sfuggenti a un primo sguardo eppure risonanti”. Sono ‘paesaggi disarmati’, che nella loro nudità si aprono dinnanzi ai nostri occhi come spazi di libertà”. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte